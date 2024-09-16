Erteleme maçlarının hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 5. hafta mücadeleleri sürerken 17 Eylül Salı, 18 Eylül Çarşamba ve 19 Eylül Perşembe günü oynanacak erteleme maçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Avrupa kupaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-Başakşehir ve Trabzonspor-Kayserispor maçları ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), söz konusu maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Eylül'de oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

17 Eylül Salı - 20.00

Galatasaray-Gaziantep FK: Cihan Aydın

18 Eylül Çarşamba - 20.00

Samsunspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

19 Eylül Perşembe - 20.00

Trabzonspor-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen