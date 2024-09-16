Trabzonspor ile Beşiktaş berabere kaldı! Dev maç 1-1 sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Dev mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yaptı.

Mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor 10 kişi kaldı. Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Dev maçta ev sahibi Trabzonspor 17. dakikada Enis Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında ise skora denge geldi. Sol kanattan Rafa Silva ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Svensson'un pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Mücadelede ikinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken özellikle Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kritik kurtarışlarla Beşiktaş'a geçit vermedi.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, kısa bir dönem takımla birlikte olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un 2 maçta 2 puanı vardı şimdi 3 maçta 3 puanı oldu, ilk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Biz üçüncü maçı oynadık, takımların bazıları beşinci maçı oynadı. Zor bir dönemde olduğumuzu söylüyoruz ama bu zorlukları aşacak bir durumumuz olduğunu da söyledik. Bugün de oyuncular bize o konuda umut verdi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getiren Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Ön baskıları, çıkışları, oyuna hakim olmayı düşünürken beklenmeyen şekilde, talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördü Visca. En iyi oyuncularımızdan biri. Tecrübeli bir oyuncu. Savaştık, bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. 10 kişi kaldık ama 12. adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteği ile takım direncini daha fazla koydu. O duyguyu birlikte yaşadık. Bu bizim umut ışığımız olacak. Zaten o düşüncenin olacağını görüyordum. Futbol adına, futbol değerlerini konuşmaya kalkarsak sadece savunmada kalırken savaşçı ruhumuz var. Orada da pozisyon verirken, araya kaçırırken, yediğimiz golde ve benzer şekilde pozisyonlar verdik. Orada da Uğurcan devreye girdi. Defansımız, orta sahamız savaştı."

Simon Banza'nın ilk maçına rağmen çok uyumluydu olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Hani yeni geldi, acemidir falan diyecek bir şeyimiz yok. Forvette de oynayan Simon Banza'yı ortaya çekip o iki açığı kullanmak istedik. Daha fazla çıkabilseydik iyi olacaktı. Onu da konuşacağız. Çünkü 10 kişi de kalsanız oynamak gerekiyor. Bu tip maçlar oluyor. O eksiğin dışında oyunculara diyecek bir şeyim yok. Çünkü uzun süre 10 kişi oynadık. Bizim için de Beşiktaş için de kayıp 2 puan ama bizim için daha önemli. Çünkü biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz ve henüz 3 puanla tanışmadık. Şimdi Perşembe günkü maçı bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

VAN BRONCKHORST'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Giovanni Van Bronckhorst, zor bir deplasmana çıktıklarını belirterek, "Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık." diye konuştu. Maçın ilk 15 dakikasının beklekleri gibi geçtiğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Tempolu ikili mücadelelerin olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık." ifadelerini kullandı.

Van Bronckhorst, 10 kişiye karşı gerektiği şekilde oynayamadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Rakibin golü bulduğu pozisyonda da iyi savunma yapamadık, basit bir şekilde gol yedik. Daha sonrasında dizilişimizi değiştirdik ve ilk yarının son 20 dakikasını kontrol altında tuttuk. Bu süreçte bir gol bulduk, 2 de fırsat yarattık ama bunlarda rakip kalecinin harika kurtarışları oldu. İkinci yarıda ikinci golü bulmaya çalıştık. Pas hızımız yeterince iyi değildi. Yine de fırsatlar bulduk ama rakip kaleci bu noktada başarılıydı. Rafa ve Semih ile fırsatlar bulduk, bunları gole çeviremedik. Zor bir deplasmandan 1 puan alıyoruz ama bugün itibariyle 2 puanı kaybettik. Rakip kendi taraftarıyla skoru almak için çok fazla uğraştı. Onlar da bu konuya yardımcı olmaya çalıştılar. Galip gelememek elbette üzücü. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız."