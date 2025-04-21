THY Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu: Play-off heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan THY Avrupa Ligi’nde sezonun en kritik aşamalarından biri olan play-off etabı yarın başlıyor. Dörtlü Final bileti için ter dökecek takımların mücadelesi nefes kesecek.

FENERBAHÇE BEKO EVİNDE SAHNE ALACAK

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak saha avantajını eline alan Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u ağırlayacak. Karşılaşma 23 Nisan Salı günü saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Normal sezonu 6. sırada tamamlayarak doğrudan play-off’a kalan Anadolu Efes ise zorlu bir deplasmana çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, eski başantrenörü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ile Yunanistan’ın başkenti Atina’da karşı karşıya gelecek. Mücadele, 23 Nisan Salı günü saat 21.30’da OAKA Arena’da başlayacak.

İLK MAÇLARIN PROGRAMI

Play-off etabının ilk maçlarının programı ise şöyle:

23 Nisan Salı:

20.45 | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

21.30 | Panathinaikos AKTOR - Anadolu Efes (OAKA Arena)

24 Nisan Çarşamba:

20.00 | Monaco - Barcelona (Salle Gaston Medecin)

21.30 | Olympiakos - Real Madrid (Barış ve Kardeşlik Salonu)