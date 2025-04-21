Kırıkkale'de can pazarı: Motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

Kaza, Kırıkkale’nin en yoğun güzergahlarından biri olan Hasan Polatkan Caddesi’nde gerçekleşti. E.B. yönetimindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden A.K.Ü. idaresindeki 71 ADY 643 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü A.K.Ü., hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hafif ticari araç sürücüsü E.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.