Bakkalda kaçak içki dehşeti: 980 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da polis ekipleri, bir bakkal dükkanı ve hafif ticari araca düzenlediği operasyonda 980 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakkalda kaçak içki dehşeti: 980 litre sahte içki ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir bakkal dükkanı ile şüphelilere ait hafif ticari araç tespit edildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda hem iş yerinde hem de araçta arama yapan ekipler, satışa hazır halde toplam 980 litre sahte içki ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen sahte içkilere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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