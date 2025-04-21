Adana’da tüyler ürperten gasp: Zile basıp açılmayınca kapıyı kırdılar

Olay, 6 Haziran 2024 tarihinde Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi’nde meydana geldi. E.Y’ye ait tek katlı eve gelen H.B. ve O.A., zile bastı ancak kapı açılmayınca metal boru ile kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde o sırada misafir olarak bulunan E.A. ile ev sahibi E.Y., saldırıya uğradı. Sanıklardan H.B.'nin elindeki bıçakla tehdit ettiği müştekiler, darbedildikten sonra zorla paraları ve cep telefonları alındı.

Müştekilerden E.A.’nın 200 TL’si, E.Y.’nin ise 2 bin 800 TL’si ile cep telefonu gasp edildi. Olay sonrası gözaltına alınan sanıklar hakkında, “silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağma” suçundan dava açıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar H.B. ve O.A. duruşmaya tutuksuz olarak katıldı. Cumhuriyet savcısı, olayın detaylarını ve delilleri aktararak her iki sanığın da fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini belirtti. Sanıkların 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkemede savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi ve beraatlerini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, savcılık mütalaasını dikkate alarak her iki sanığı da “silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma” suçundan 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı.