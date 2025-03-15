THY Avrupa Ligi'nde Play-Off heyecanı! Olympiakos ilk bileti kaptı

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun bitimine 5 hafta kala Olympiakos, doğrudan play-off'a yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu. Fenerbahçe Beko zirve takibini sürdürürken, Anadolu Efes'in deplasmandaki galibiyeti play-off umutlarını artırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
THY Avrupa Ligi'nde Play-Off heyecanı! Olympiakos ilk bileti kaptı
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THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta maçları tamamlanırken, lider Olympiakos play-off'a yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR’u 76-74 mağlup eden Yunan ekibi, üst üste 6. olmak üzere toplamda 22. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla, normal sezonun bitimine 5 hafta kala ilk 6 içinde yer almayı garantileyen Olympiakos, doğrudan play-off bileti alan ilk takım olmayı başardı. Son yıllarda Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden biri haline gelen Olympiakos, 2004-05 sezonundan bu yana uygulanan play-off sisteminde 16. kez mücadele edecek.

FENERBAHÇE BEKO İKİNCİ SIRAYI BIRAKMIYOR

Ligde şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL karşısında 92-82 galip gelerek son 12 maçında 10. galibiyetini aldı. 20. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, haftayı ikinci sırada tamamladı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Fenerbahçe Beko, normal sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantileyerek play-in yarışında kendisini güvence altına aldı.

ANADOLU EFES'TEN KRİTİK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Zorlu deplasman maçlarını kazanmakta zorlanan Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında 97-92 galip gelerek dış sahada 4 aylık galibiyet hasretine son verdi.

Son olarak 14 Kasım 2024'te Real Madrid’i deplasmanda mağlup eden Anadolu Efes, bu tarihten sonra oynadığı 8 dış saha maçında galibiyet alamamıştı. Bayern Münih karşısında alınan bu zaferle üst üste 3. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 11. sırada tamamladı ve play-off umutlarını güçlendirdi.

THY AVRUPA LİGİ'NDE PLAY OFF FORMATI NASIL OLACAK?

THY Avrupa Ligi'nde 34 hafta sürecek normal sezonun ardından ilk 6 sırada yer alan takımlar doğrudan play-off biletini alacak. Ancak son 2 play-off bileti, play-in sistemiyle belirlenecek. Normal sezonu 7. ve 8. sırada tamamlayan takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip, doğrudan 7. sıradan play-off'a yükselecek. Kaybeden ekip ise 9. ile 10. sırada yer alan takımların maçının galibiyle karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan takım, 8. sıradan play-off biletini alacak. Play-off turunda, 3 galibiyete ulaşan ekipler adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Bu yıl Dörtlü Final, 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenecek.

29. HAFTA SONUÇLARI

THY Avrupa Ligi’nin 29. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL: 92-82
Kızılyıldız - EA7 Emporio Armani Milan: 80-82
Zalgiris - Paris Basketbol: 83-81
ALBA Berlin - Baskonia: 97-90
Maccabi Playtika - Monaco: 91-88
Virtus Segafredo Bologna - Real Madrid: 67-80
Olympiakos - Panathinaikos AKTOR: 76-74
Bayern Münih - Anadolu Efes: 92-97
Barcelona - Partizan: 87-80

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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