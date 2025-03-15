Sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da serinlemek için Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Al Khalif, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, kilometrelerce uzakta bulundu.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havanın sıcak olması nedeniyle sulama kanalına giren Muhammed Al Khalif, güçlü akıntıya kapılarak kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç ekipleri, çocuğun suya girdiği noktadan itibaren arama çalışmalarına başladı. DSİ yetkilileri, suyun akışını keserek çalışmalara destek verdi.

Uzun süren aramalar sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni, sulama kanalının Küçükdikili Kavaklı Mahallesi mevkisinde bulundu.

Ekiplerin sudan çıkardığı Muhammed Al Khalif’in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.