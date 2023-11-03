Totthenham'dan Flaş Victor Nelsson Kararı!

Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibi Tottenham'ın Nelsson hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldığı belirtildi.

Totthenham'dan Flaş Victor Nelsson Kararı!
Totthenham'dan Flaş Victor Nelsson Kararı!
Editör: Nihat Çarboğa
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Danimarkalı stoper, ilk iki sezonunda sarı-kırmızılıların vazgeçilmeziydi. İlk sezonunda Marcao, ikinci sezonunda ise Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu bir ikili olmuştu. Ancak bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptırdı.

Nelsson, uzun bir süredir Tottenham'ın radarındaydı. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında üstüne para vererek Danimarkalı stoper ile Davinson Sanchez'i takas etmek istiyordu. Ancak Tottenham, Nelsson'un ortadan kaybolmasının ardından ilgisini kesti.

Totthenham'dan Flaş Victor Nelsson Kararı! - Resim : 1

Scout Ekibi Takibi Bıraktı

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Nelsson'a yedek olacağını tahmin ederek Davinson Sanchez'in gönderilmesine onay vermişti. Ancak Davinson'un Danimarkalı stoperi yedek kulübesine mahkum etmesi üzerine scout ekibi takibini bıraktı.

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# Tottenham # Victor Nelsson
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