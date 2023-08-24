Trabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk sözleşmesini yeniledi.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda bordo-mavililerin taşıma sponsoru olan Aras Kargo ile 2023-2024 sezonu için sözleşme yenilendi.

Trabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Trabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Papara Park'ta düzenlenen sözleşme imza törenine, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Kemal Ertürk, genel müdür Sinan Zengin ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

TRABZONSPOR ARAS KARGO İLE SPONSORLUK ANLAŞMASINI YENİLEDİ

Zeyyat Kafkas, kulüp ile Aras Kargo arasında geçen yıldan beri devam eden başarılı, güçlü ve örnek bir sponsorluk anlaşması olduğunu belirterek, "Bu iş birliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz. Her sponsorumuz gibi Aras Kargo da bizler için oldukça değerli. Ben bu sponsorluğun iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Aras Kargo'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi - Resim : 1

Utku Ayyarkın ise Aras Kargo olarak sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu destekleyen bir marka olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla futbol ve voleybolda hem milli takım hem de kulüpler bazından Türk sporunu destekliyoruz. Bugün burada Türkiye'nin köklü ve başarılı futbol kulüplerinden Trabzonspor ile olan taşıma sponsorluğu anlaşmamızın yeni sezonda da devam edeceğini duyurmak için bulunuyoruz. 40 yıldan uzun süredir 'Önem taşır' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götüren Aras Kargo olarak köklü geçmişi ve tutkulu taraftarıyla sadece tribünlerde değil, ülkemizin her yerinde, milyonlarca insanın kalbinde taht kuran Trabzonspor'un yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."

İnter Miami sezona gövde gösterisi yaparak giriş yapan Messi'yi birkaç maç dinlendirebilirİnter Miami sezona gövde gösterisi yaparak giriş yapan Messi'yi birkaç maç dinlendirebilirSpor
# Trabzonspor
Çok Okunanlar
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Türkiye'nin BRICS üyeliği!
Türkiye'nin BRICS üyeliği!
Öne Çıkanlar Wagner lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’da düştü! #prigozhin #keşfet Wagner lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’da düştü! #prigozhin #keşfet Nene Hatun yangına müdahale için Çanakkale'de! Nene Hatun yangına müdahale için Çanakkale'de!