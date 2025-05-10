Trabzonspor – Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 19.00’da başlayacak ve orta hakem olarak Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu zorlu müsabakanın VAR kadrosunu da açıkladı. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Erwin Blank, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Anıl Usta görev yapacak.