Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında çıkış arıyor
Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.Lige istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer bu maçta çıkış arıyor.İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Gianniothis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouanes, Gomis, Fall
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Visca, Umut
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