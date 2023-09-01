Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında çıkış arıyor

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.Lige istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer bu maçta çıkış arıyor.İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında çıkış arıyor
Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında çıkış arıyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında çıkış arıyor - Resim : 1

MUHTEMEL 11'LER


Kasımpaşa: Gianniothis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouanes, Gomis, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Visca, Umut

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# kasımpaşa # Trabzonspor
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