Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 1 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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