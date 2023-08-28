Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 1 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Editör: Süleyman Daban
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # Trendyol Süper Lig # Trabzonspor # kasımpaşa
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