Trabzonspor Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Trabzonspor Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Resim : 1

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

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