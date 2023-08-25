Yunus Akgün Leicester City yolcusu! Bakın hangi sosyal medya paylaşımı ile gidişini işaret etti...

Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu futbolcusu Yunus Akgün, transfer görüşmeleri yaptığı İngiliz ekibi Leicester City için İngiltere'ye gitti.

Yunus Akgün Leicester City yolcusu! Bakın hangi sosyal medya paylaşımı ile gidişini işaret etti...
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Galatasaray'ın altyapısında yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'dan, İngiltere'ye gitti. Sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, "Yeni meydan okuma yükleniyor" notunu yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Yunus Akgün Leicester City yolcusu! Bakın hangi sosyal medya paylaşımı ile gidişini işaret etti... - Resim : 1

YUNUS AKGÜN LEİCESTER CİTY YOLCUSU!

Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 61 resmi maçta görev aldı ve 5 gol sevinci yaşadı. Bu sezon ise 5 resmi karşılaşmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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