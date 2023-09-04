Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Berat Özdemir'in sezon sonuna kadar kiralanması için Al Ettifaq ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmaya göre bordo-mavililer, kiralama ücreti ödemeyecek.

TRABZONSPOR YENİ TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ!

Berat Özdemir, Trabzonspor'da yıllık 33 milyon TL maaş alacak.

2.44 MİLYON EURO'YA SATMIŞTI

Trabzonspor milli ön liberoyu Suudi Arabistan ekibine 2.44 milyon Euro karşılığında göndermişti.

Al-Ettifaq ile toplam 31 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gollük skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Suudi temsilcisiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.