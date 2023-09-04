Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor son olarak kadrosuna orta saha takviyesi yaptı.Bordo-mavililer eski oyuncusu olan Berat Özdemir'i kadrosuna kattı.İşte anlaşma detayları...

Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi!
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi!
Editör: Nihat Çarboğa
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Trabzonspor, Berat Özdemir'in sezon sonuna kadar kiralanması için Al Ettifaq ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmaya göre bordo-mavililer, kiralama ücreti ödemeyecek.

TRABZONSPOR YENİ TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ!

Berat Özdemir, Trabzonspor'da yıllık 33 milyon TL maaş alacak.

Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi! - Resim : 1

2.44 MİLYON EURO'YA SATMIŞTI

Trabzonspor milli ön liberoyu Suudi Arabistan ekibine 2.44 milyon Euro karşılığında göndermişti.

Al-Ettifaq ile toplam 31 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gollük skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Suudi temsilcisiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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# Trabzonspor # Berat Özdemir
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