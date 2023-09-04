Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Ndombele ve Davidson Sanchez İstanbul'da! İşte anlaşma detayları
Transferin son günü transferde ses getiren Galatasaray İngiltere'ye çıkarma yaptı.UEFA Şampiyonlar Ligi için oldukça iddialı bir kadro kurmmaya çalışan sarı-kırmızılılar Totthenham'ın yıldız oyuncularından Ndombele ve Davidson Sanchez'i kadrosuna kattı.İşte anlaşma detayları...
Transferin son günü ard arda bombaları patlatan Galatasaray gözünü Totthenham'ın yıldız oyuncuları olan Davidson Sanchez ve Tanguy Ndombele'ye dikmişti.
Oyuncularla ve kulübüyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar bu iki transferi İstanbul'a getirdi.İşte ödenecek ücretler...
Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.
NDOMBELE İLE ANLAŞMA TAMAM
Galatasaray, Tanguy Ndombele ile sözleşme şartlarında anlaştı. Tottenham ile görüşüyor. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde oyuncu resmen açıklanacak. Sarı kırmızılılar, Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
NDOMBELE'NİN TRANSFER ŞARTLARI
Ndombele için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Maaşının 1 milyon euro'sunu Tottenham ödeyecek.
Galatasaray sezon sonu performansına göre Ndombele'yi satın alıp almamaya karar verecek.
DAVINSON SANCHEZ İLE DE ANLAŞTI
Öte yandan sarı kırmızılı takım, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile de 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.
DAVINSON İÇİN 9 MİLYON EURO
Galatasaray, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek.
NDOMBELE'NİN PİYASA DEĞERİ
Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
TOTTENHAM PERFORMANSI
İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.
DAVINSON SANCHEZ'İN RAKAMLARI
Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.
47,5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon euro oldu. 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.