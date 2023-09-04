Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Ndombele ve Davidson Sanchez İstanbul'da! İşte anlaşma detayları

Transferin son günü ard arda bombaları patlatan Galatasaray gözünü Totthenham'ın yıldız oyuncuları olan Davidson Sanchez ve Tanguy Ndombele'ye dikmişti.

Oyuncularla ve kulübüyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar bu iki transferi İstanbul'a getirdi.İşte ödenecek ücretler...

Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.

NDOMBELE İLE ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray, Tanguy Ndombele ile sözleşme şartlarında anlaştı. Tottenham ile görüşüyor. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde oyuncu resmen açıklanacak. Sarı kırmızılılar, Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

NDOMBELE'NİN TRANSFER ŞARTLARI

Ndombele için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Maaşının 1 milyon euro'sunu Tottenham ödeyecek.

Galatasaray sezon sonu performansına göre Ndombele'yi satın alıp almamaya karar verecek.

DAVINSON SANCHEZ İLE DE ANLAŞTI

Öte yandan sarı kırmızılı takım, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile de 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

DAVINSON İÇİN 9 MİLYON EURO

Galatasaray, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek.

NDOMBELE'NİN PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

DAVINSON SANCHEZ'İN RAKAMLARI

Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.

47,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon euro oldu. 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.