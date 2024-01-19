Trabzonspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Ligde 21 Ocak Pazar akşamı sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili kulüpte Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, iki futbolcunun bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.