Trabzonspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığını duyurdu. İki oyuncuyla ilgili disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı da belirtildi.
Ligde 21 Ocak Pazar akşamı sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavili kulüpte Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, iki futbolcunun bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı