Trabzonspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığını duyurdu. İki oyuncuyla ilgili disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı da belirtildi.

Trabzonspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Ligde 21 Ocak Pazar akşamı sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili kulüpte Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, iki futbolcunun bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Trabzonspor # Abdülkadir Ömür # umut bozok
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