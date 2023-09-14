Trabzonspor'da 8 numara arayışı sürüyor! Bordo-mavililerde son hedef Thiago
Yaz transfer döneminin kapanmasına son bir iki gün kala transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gözünü Thiago'ya dikti.8 numara arayışlarını sürdüren bordo-mavililer son olarak Liverpool'un orta sahası Thiago Alacantara için teklif yapıp tüm şartları zorlayacak.İşte detaylar...
Trabzonspor, transferde gözünü karartırken Premier Lig devinin dünyaca ünlü yıldızı Thiago'dan vazgeçmiyor. Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak için sınırlarını zorlayacak olan bordo-mavili ekip bir hamle daha yapacak.
TRABZONSPOR'DA SON HEDEF THİAGO
Trabzonspor'da birkaç gün önce listeye giren Thiago için son bir hamle yapılacak. Transferin bitimine 1 gün kala Liverpool'un formasını giyen İspanyol süperstar ikna edilmeye çalışılacak. Her ne kadar gerçekleşmesi zor gözükse de yönetim bu isme fırsat transferi olarak bakıyor.
İMZA PARASI ÖNERİLECEK
1 senelik kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcuya daha önce söylendiği gibi imza parası da önerilecek. Bordo-Mavililer, bedelsiz bir şekilde bu transferi gerçekleştirmeyi deneyecek.
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