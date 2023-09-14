Trabzonspor'da 8 numara arayışı sürüyor! Bordo-mavililerde son hedef Thiago

Yaz transfer döneminin kapanmasına son bir iki gün kala transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gözünü Thiago'ya dikti.8 numara arayışlarını sürdüren bordo-mavililer son olarak Liverpool'un orta sahası Thiago Alacantara için teklif yapıp tüm şartları zorlayacak.İşte detaylar...

Trabzonspor'da 8 numara arayışı sürüyor! Bordo-mavililerde son hedef Thiago
Trabzonspor'da 8 numara arayışı sürüyor! Bordo-mavililerde son hedef Thiago
Editör: Nihat Çarboğa
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Trabzonspor, transferde gözünü karartırken Premier Lig devinin dünyaca ünlü yıldızı Thiago'dan vazgeçmiyor. Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak için sınırlarını zorlayacak olan bordo-mavili ekip bir hamle daha yapacak.

TRABZONSPOR'DA SON HEDEF THİAGO

Trabzonspor'da birkaç gün önce listeye giren Thiago için son bir hamle yapılacak. Transferin bitimine 1 gün kala Liverpool'un formasını giyen İspanyol süperstar ikna edilmeye çalışılacak. Her ne kadar gerçekleşmesi zor gözükse de yönetim bu isme fırsat transferi olarak bakıyor.

Trabzonspor'da 8 numara arayışı sürüyor! Bordo-mavililerde son hedef Thiago - Resim : 1

İMZA PARASI ÖNERİLECEK

1 senelik kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcuya daha önce söylendiği gibi imza parası da önerilecek. Bordo-Mavililer, bedelsiz bir şekilde bu transferi gerçekleştirmeyi deneyecek.

Trabzonspor'un yıldızı performansıyla göz dolduruyorTrabzonspor'un yıldızı performansıyla göz dolduruyorSpor
# Trabzonspor # liverpool
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