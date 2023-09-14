Trabzonspor'un yıldızı performansıyla göz dolduruyor

Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle skor katkısı veren 10 numara Kasımpaşa maçında attığı 2 gol ile dikkatleri üzerinde çekti. Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendiren Enis Bardhi ülkesi Kuzey Makedonya formasıyla İtalya karşısında çıktığı maçta 1 gol atarak İtalyanlar'ın boynunu büktü.

İtalyan medyası, Bardhi'nin attığı frikik golünü öve öve bitiremedi. 28 yaşındaki 10 numara, 45 dakika forma giydiği Malta karşılaşmasında 2 asistlik katkı verdi.

BJELICA'DAN TEBRİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın milli takım performansından sonra Enis Bardhi'yi telefonla aradığı ve özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

28 yaşındaki yıldız futbolcu, Trabzonspor'un pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbide takımının en büyük kozlarından biri olacak.

REKABET TAVAN YAPTI

Trabzonspor'da yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte müthiş bir rekabet ortamı oluştu. Bordo- Mavililer transferin son günlerinde kadrosuna Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Batista Mendy ve Berat Özdemir gibi yıldız isimleri kattı.

Bu isimler antrenmanda sergiledikleri performansla Bjelica'nın gözüne girmeyi başardı. Mendy, Onuachu ve Pepe'nin derbide ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trabzonspor formasıyla toplamda 46 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 9 gol atarken 1 asist yaptı. 54 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda forma giydi.