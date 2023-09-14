Ziyech ve Ndombele ne zaman oynayacak? Davidson Sanchez'den müjdeli haber! Okan Buruk açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni transferlere değinen Buruk, Davinson Sanchez'in takıma katılacağı tarihi de açıkladı.İşte öne çıkan açıklamalar ve detaylar...

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Editör: Nihat Çarboğa
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Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Tüm oyuncuları en hazır olarak kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Zaha bugün antrenmana başladı. Milli takımdan dönecek iki arkadaşımız var. Davinson ve Bakambu gelecek. Davinson Sanchez, yarın yapacağımız antrenmanda bizimle birlikte olacak. Bu periyoda hazırız. Hem lige hem Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız.

'GALATASARAY'I KARIŞTIRMAK İÇİN ÇABA VAR'

"Dışarıdan Galatasaray’ı karıştırmak için çaba var. Yalanlar, uydurmalar… Hepsine de hazırız. Bunlara göğüs gerecek güçteyiz. En doğru iş sahada cevap vermek. Aynı istek ve arzuyla kazanarak yolumuza devam edeceğiz."

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TRANSFER SÖZLERİ

"Transfer yarın kapanıyor. Genç ve bize katkı verecek oyuncularla görüşmemiz var. Bununla ilgili bir şey olabilir ama olmazsa da bu şekilde kapatacakmışız gibi düşündük."

'MADDİYAT 2. PLANDA GELİR'

"Benim en büyük hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktı, bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir, Galatasaray'ın başarısı birinci planda."

Ziyech ve Ndombele ne zaman oynayacak? Davidson Sanchez'den müjdeli haber! Okan Buruk açıkladı - Resim : 2

'KONTRATLA İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMADIK'

"Kontratla ilgili bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Sonra oturup konuşacağız. Kontrat ikinci sırada. Önemli olan güçlü olması, başarılı olması Galatasaray'ın. Geçen sene Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması çok önemliydi. Çok kötü bir seneden sonra yönetim, teknik heyet, takım yenilendi ve çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz."

'İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK'

"Hakim Ziyech ve Zaha gibi çok önemli iki oyuncudan faydalanamadık. Yeni yeni faydalanacağız. Bu süreci kazanarak geçtik ve Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. 15 sene sonra bir Türk takımı elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama bir çok şeyi deniyoruz."

'ZİYECH VE NDOMBELE KADRODA OLACAK'

"Hakim Ziyech ve Ndombele bu hafta kadroda olacak. Süre verebiliriz. Zaha’nın kadroda olup olmayacağına bugün ve yarınki durumuna göre karar vereceğiz."

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