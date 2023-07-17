Trabzonspor'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'da takımdan ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi. Bordo-mavililer, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da gelen oyuncular gibi ayrılacak futbolcular da netleşemeye başladı.
Bordo-mavililer son olarak milli orta saha Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdığını duyurdu.
SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 17, 2023
Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/Yk4SkIjh1f