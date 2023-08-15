Trabzonspor'da iki transfer bitmeye çok yakın! İstanbul'a davet edildiler

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Fernandez ve Benkovic transferlerinin ardından iki ismi daha gündeme aldı ve bu transferleri bitirmeye çok yakın. Bunlardan biri 10 numara pozisyonunda oynayan Taxiarchis Fountas diğeri ise geçen sene Basel'de kiralık oynayan 1.90'lık savunmacı Kasim Adams.

TRABZONSPOR İKİ TRANSFERİ BİTİMEYE ÇOK YAKIN

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre transferde gaza basan Trabzonspor, dün akşam iki hamle birden yaptı.

Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic için girişimlerde bulunan Karadeniz devi, Gomez'in ayrılma ihtimali nedeniyle bir hücum oyuncusu daha istiyordu.

Bu nedenle harekete geçen yönetim, 27 yaşındaki Yunan yıldız Taxiarchis Fountas'ı Türkiye'ye davet etti. Son olarak D.C. United'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 10 numara kısa sürede Türkiye'ye gelip resmi imzayı atacak.

Fernandez ve Benkovic'in sakatlığının ardından stoper arayan Fırtına, Hoffenheim forması giyen 28 yaşındaki Ganalı oyuncu Kasim Adams ile de el sıkıştı.

Geçen sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık oynayan 28 yaşındaki 1.90'lık tecrübeli savunmacının Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyordu.