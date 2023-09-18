Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım! 'Göklerde kartal gibiydim'

Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Beşiktaş maçını bordo-mavililer net bir skorla 3-0 kazandı. Maç sonu Trabzon'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım Beşiktaş camiasını çılgına döndürdü.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım! 'Göklerde kartal gibiydim'
Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım! 'Göklerde kartal gibiydim'
Editör: Nihat Çarboğa
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Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Beşiktaş maçını bordo-mavililer net bir skorla 3-0 kazandı. Maç sonu Trabzon'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım Beşiktaş camiasını çılgına döndürdü.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım! 'Göklerde kartal gibiydim' - Resim : 1

TRABZONSPOR'DAN BEŞİKTAŞI KIZDIRACAK PAYLAŞIM!

Papara Park'ta net galibiyet sonrası Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalındı.

Trabzonspor daha sonra bu şarkıyı sosyal medyada paylaştı.

Trabzonspor'un paylaşımı: "Göklerde kartal gibiydim"

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# Trabzonspor # beşiktaş
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