Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım! 'Göklerde kartal gibiydim'
Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Beşiktaş maçını bordo-mavililer net bir skorla 3-0 kazandı. Maç sonu Trabzon'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım Beşiktaş camiasını çılgına döndürdü.
Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Beşiktaş maçını bordo-mavililer net bir skorla 3-0 kazandı. Maç sonu Trabzon'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım Beşiktaş camiasını çılgına döndürdü.
TRABZONSPOR'DAN BEŞİKTAŞI KIZDIRACAK PAYLAŞIM!
Papara Park'ta net galibiyet sonrası Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalındı.
Trabzonspor daha sonra bu şarkıyı sosyal medyada paylaştı.
Trabzonspor'un paylaşımı: "Göklerde kartal gibiydim"
🌩️— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2023
🦅 pic.twitter.com/oRFnvCK7hJ
# Trabzonspor # beşiktaş