Trabzonspor'un 70 Milyonluk Kayıp Transferi!

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan, Trabzonspor'a yüksek bir bedelle transfer edilen Umut Güneş 1 dakika bile şans bulamadı.

Trabzonspor'un 70 Milyonluk Kayıp Transferi!
Trabzonspor'un 70 Milyonluk Kayıp Transferi!

Alanyaspor'dan 2.3 milyon Euro bonservis bedeli yani 70 milyon TL karşılığında transfer edilen Umut Güneş, Trabzonspor'a geldikten sonra 1 dakika bile şans bulamadı.

Trabzonspor'un 70 Milyonluk Kayıp Transferi!

Ne Bjelica'nın ne de Abdullah Avcı'nın görev verdiği 23 yaşındaki orta saha, ligin ilk 4 haftasında ise Alanyaspor'da 3 maçta sonradan oyuna girmiş ve toplamda 30 dakika görev almıştı.

Trabzonspor'un 70 Milyonluk Kayıp Transferi! - Resim : 1

Gurbetçi futbolcunun Trabzonspor'da ne zaman forma giyeceği ve daha da önemlisi sergileyeceği performans büyük merak konusu.

Edin Dzeko, İsmail Kartal'dan Özür Diledi!Edin Dzeko, İsmail Kartal'dan Özür Diledi!Spor
# Trabzonspor
Çok Okunanlar
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
Öne Çıkanlar Savaş Gazze Yerine İstanbul'da Olsaydı Ne Olurdu? Halil Nebiler Açıkladı Savaş Gazze Yerine İstanbul'da Olsaydı Ne Olurdu? Halil Nebiler Açıkladı Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları! Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları!