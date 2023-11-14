Edin Dzeko, İsmail Kartal'dan Özür Diledi!

Dönüş uçağında İsmail Kartal'ın yanına oturan Boşnak futbolcu, "Ben o an kaçırdığım goller için kendime kızdım. Ayrıca tüm kariyer götüntülerime tek tek bakarsanız benim her oynadığım takımda oyundan alındığımda simirli oluğumu görürsünüz. Bu benim hırsım ve oynama isteğimdir. Size yönelik en ufak bir saygısızlık zihnimden dahi geçmedi. Hareketlerim yanlış anlaşıldıysa çok özür dilerim" dedi.

Kaleci Ertaç'a Takıldı

Edin Dzeko, Adana'da rakibi en çok zorlayan Fenerbahçeli olarak da öne çıktı. Öyle ki Fenerbahçe maçı 8'i isabetli 18 şutla tamamlarken 6 şut denemesinde 4 kez isabet bulmasına rağmen 37 yaşındaki futbolcu bir türlü Ertaç Özbir'i aşamadı. Beklenen gol gelmeyince de Dzeko 84. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı.

Zemin Berbattı

Fenerbahçe teknik heyeti bu kadar eksiğe ve kötü zemine rağmen baskılı ve maçı domine eden bir oyunla ligin en zor deplasmanından lider döndükleri için mutlu olduklarını ifade ederek "Biz Pendik zeminine isyan etmiştik ama Adana'nın zemini Pendik'ten bin beterdi. Cuma günü bu sahada Adanaspor maç oynadığı için zenin jöle gibiydi. Futbolcular çime basınca ayakları gömülüyordu. İyi ki Fred'i son anda kadrodan çıkarttık. Bu sahada oynasa sakatlığı çok daha kötü duruma gelirdi." diye konuştular.

Defans Mükemmeldi

Ligin en süratli gol ayaklarına sahip Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe defansının adeta hiç pozisyon vermemesi teknik heyeti sevindirdi. Osayi, Samet, Oosterwolde ve Ferdi'nin Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang ve Balotelli'ye top göstermemesi sevinç yarattı.