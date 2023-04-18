Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı

Geçtiğimiz sezonu Ali Ağaoğlu yönetimi ve Abdullah Avcı teknik direktörlüğüyle şampiyon olarak tamamlayan ve büyük hasrete son veren Trabzonspor bu sezonu hayal kırıklığıyla geçiriyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından yönetimde de değişikliğe gidilmiş ve Ertuğrul Doğan bordo-mavililerin yeni başkanı olmuştu.

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını hızlandıran Ertuğrul Doğan yönetimi yeni teknik direktörünü belirledi.

NENAD BJELİCA İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Bordo-mavililer dün gece İstanbul'a gelen teknik direktör Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

- Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2022-23 futbol sezonu için 100.000.-EUR, 2023-24 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR, 2024-25 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/DcM5inDXiP — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 18, 2023

51 yaşındaki Hırvat teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon Osijek'te görev yaptı. Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev yaptığı 2018-2020 yıllarında Avrupa Kupalarında aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirmişti.