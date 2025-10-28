Trabzonspor'un yıldızından olay sözler: 'Hiçbir futbolcudan korkmam, tek korkum...'

Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, sahaya adım attığında hiçbir rakipten çekinmediğini ifade ederek, "Kendimi asla kaybeden biri olarak görmüyorum. Kazanamazsam, bu benim için bir öğrenme fırsatıdır" şeklinde konuştu.

Bordo-mavili ekibin dergisine bir röportaj veren Kamerunlu kaleci, yalnızca futboldaki başarısıyla değil, aynı zamanda yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de gönüllerde yer ediniyor. Geçmişinden dünya futbolu sahnesine uzanan yolculuğunu paylaşan deneyimli eldiven, hem saha içinde hem de hayatın genelinde sergilediği güçlü duruşun ardındaki sırrı açıkladı.

"FAKİR BİR AİLEDEN GELDİM AMA ASLA PES ETMEDİM"

Afrika’daki mütevazı yaşamından futbolun zirve seviyelerine tırmanan kariyeri hakkında konuşan Onana, "Gerçekten fakir bir aileden geldim, ülkemdeki çoğu çocuk gibi. Bugüne kadar yaptıklarımla gurur duyuyorum. Kariyerim boyunca çok inişler çıkışlar yaşadım ama bu bana çok şey öğretti. Kamerun’dan çıkıp Barcelona’da, Ajax’da, Inter’de, Manchester’da ve şimdi de Trabzonspor’da oynamak muhteşem. Oradan gelip bugünlere bakmak, son 10-11 yılda başardıklarımı görmek. Harika, gerçekten harika" cümlelerini kullandı.

En büyük motivasyon kaynağının ailesi olduğunun altını çizen Kamerunlu kaleci, "Her şeyi onlar için yaptım. Bugün olduğum kişi olmamda ülkemin bana kattıkları büyük rol oynadı" ifadelerini ekledi.

"VAKIF KURMAK, BANA EL UZATANLARA BORCUMDU"

Sosyal sorumluluk projelerine ne kadar büyük önem verdiğini gösteren başarılı eldiven, kurucusu olduğu Andre Onana Vakfı’nın hikayesini şu sözlerle anlattı: "Vakfı 6-7 yıl önce, Ajax’tayken kurduk. Çünkü nereden geldiğimi hiç unutmadım. Başlangıçta görme engelli çocuklara yardım ediyorduk, zamanla tıbbi destek sağlayan bir kuruluşa dönüştük. Son 2 yılda binden fazla ameliyat gerçekleştirdik. Bu bizim için inanılmaz bir gurur."

Vakfın faaliyetlerinin yalnızca Kamerun ile kısıtlı kalmadığını belirten Onana, "Hollanda’da, İngiltere’de ve gerekirse Türkiye’de de çalışırız. Bizim için önemli olan insandır, ülke değil" değerlendirmesini yaptı.

29 yaşındaki eldiven, modern futbolda kalecilerin rolünün büyük bir değişim geçirdiğini dile getirdi. Topu oyuna sokma konusundaki başarısı hakkında aldığı övgülerle ilgili olarak da, "Kalecilik son 20 yılda tamamen değişti. Artık oyunun içinde olmanız gerekiyor. Pep Guardiola’nın hakkımdaki övgüsü güzeldi ama bu bireysel değil, takım oyunu. Bana pas opsiyonu sunan arkadaşlarım sayesinde bu görüntü ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM, FELEMENKÇE DAHA ZORDU"

Dört farklı dili konuşabilme yeteneğine sahip olan Onana, dil öğrenme serüvenine ilişkin de şunları aktardı: "Başka bir ülkeye gittiğinizde o ülkenin dilini öğrenmek zorundasınız. Türkçe bana zor gelmiyor. Inter’de Hakan Çalhanoğlu, İngiltere’de Altay Bayındır’la oynadım, onlardan da çok şey öğrendim."

Her zaman pozitif tavrıyla dikkat çeken tecrübeli file bekçisi, "Benim geldiğim yerde ‘ağlamaktansa gülmek daha iyidir’ derler. Hayat kısa, gülümsemek en güçlü silahımız. Kariyerime dönüp baktığımda olumsuzluklardan çok kazanç görüyorum" şeklinde konuştu.

İngiltere’de katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen "Haaland’dan korkuyor musunuz?" sorusuna verdiği "Bir insan bir insandan korkmaz" yanıtını hatırlatan Onana, bu sözünü tekrar etti. Andre Onana, "Evet, karşısında oynadığım ve birlikte oynadığım çok harika oyuncular var. Gerçekten muhteşem oyuncular ama kimseden asla korkmam. Çünkü bu hayatta tek Tanrı’dan korkarım. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse kimse beni korkutamaz" dedi.

"HİÇBİR FUTBOLCUDAN KORKMAM"

İngiltere’de katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen "Haaland’dan korkuyor musunuz?" sorusuna verdiği "Bir insan bir insandan korkmaz" yanıtını hatırlatan Onana, bu sözünü tekrar etti. Andre Onana, "Evet, karşısında oynadığım ve birlikte oynadığım çok harika oyuncular var. Gerçekten muhteşem oyuncular ama kimseden asla korkmam. Çünkü bu hayatta tek Tanrı’dan korkarım. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse kimse beni korkutamaz" dedi. Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de ter döken Onana, Türk futbolunun mevcut seviyesini değerlendirerek, "Buradaki kalite beklediğimden daha iyi. Takımlar ve oyuncular gerçekten güçlü. Hakemlik zor bir iş, zaman zaman hatalar olabilir ama ben kontrol edebileceğim şeylere odaklanırım Ama dürüst olmak gerekirse, buradaki ilk sürecim için hakemlerden yana çok iyi bir tecrübem olmadı. Hepsinin kötü olduğunu söylemiyorum çünkü çok iyileri de var. Bakalım gelecekte nasıl olacak? İnsanlar robot değiller, karar vermek zorundalar, bazen doğru bazen de yanlış olabilir" ifadelerini kullandı.

Onana, futbola adım attığı ilk yıllarda kaleci olmayı arzulamadığını belirterek, "Çocukken hep 10 numara oynamak isterdim. Ama kaleye geçince o sorumluluğu sevdim. Kalecilik dünyanın en özel pozisyonu çünkü çoğu zaman dünyaya karşı yalnızsınız. Hata yaptığında herkes sana bakar" şeklinde konuştu.

"ASLA PES ETMEM"

Hayattaki duruşunu "asla pes etmemek" şeklinde tanımlayan Kamerunlu oyuncu, Ballon d’Or ödül töreninde tecrübe ettiği bir anısını paylaşarak şunları söyledi: "O gece ödül almasam da orada, ilk Afrikalı kaleci olarak bulunmak bile zaferdi. Geldiğim yerden oraya ulaşmak benim için yeterliydi."

Eğer futbolcu olmasaydı polis mesleğini seçeceğini vurgulayan Andre Onana, "Sorumluluk duygusunu seviyorum. Polislik de kalecilik gibi hata affetmeyen bir meslek. Ülkeme hizmet edenleri hep saygıyla izledim" diye konuştu.

Başarılı kaleci, maç öncesindeki rutinlerine de değinerek, "Her zaman dua ederim. Sahaya çıktığımda kazanmak için oynarım. Kaybettiğimde de öğrenirim. Fenerbahçe maçında olduğu gibi, bazen kaybederek öğreniyorsun. Yine öğrendim mesela, buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendim" dedi.

ONANA’NIN EFSANE 11’İ

29 yaşındaki file bekçisinin kendi hayalindeki en iyi 11 ise şu isimlerden oluştu: "Manuel Neuer, Collins Fai, Sergio Ramos, Duplexe Tchamba, Ambroise Oyongo, Sebastien Siani, Hakim Ziyech, Daniel Kome, Christian Bassogog, Jean Marie Dongou, Karl Toko Ekambi."