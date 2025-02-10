Transfer resmen açıklandı: Frankowski Galatasaray’da!
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Przemyslaw Frankowski’yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız kulübü Lens ile yürütülen görüşmelerin ardından yıldız futbolcuyu renklerine bağladı.
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Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski’nin transferiyle ilgili anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, “Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski’nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.