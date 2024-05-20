Trendyol Süper Lig'de son hafta fikstürü açıklandı! İşte şampiyonu belirleyecek maçların oynanacağı tarih
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasının fikstürü TFF tarafından duyuruldu. Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. İşte ligde son hafta müsabakalarının programı...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasına son 1 hafta kaldı. Ligin 38. ve son haftasında oynanacak karşılaşmalar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da açıklama yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, son hafta maçlarının programı duyuruldu. Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:
24 Mayıs Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor
26 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK
19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü
19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor
Kaynak: Anadolu Ajansı