Trendyol Süper Lig'de son hafta fikstürü açıklandı! İşte şampiyonu belirleyecek maçların oynanacağı tarih

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasına son 1 hafta kaldı. Ligin 38. ve son haftasında oynanacak karşılaşmalar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da açıklama yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, son hafta maçlarının programı duyuruldu. Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:

24 Mayıs Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor