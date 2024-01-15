TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de topladığı 19 puanla alt sıralarda yer alan TÜMOSAN Konyaspor'da, 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrılmıştı.

Hakan Keleş'in ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren TÜMOSAN Konyaspor, Fahrudin Ömerovic ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.

Fahrudin Ömerovic, daha önce de farklı dönemlerde Konyaspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.