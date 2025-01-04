Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko! Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'i 84-76 yendi

THY EuroLeague'de 19. hafta Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Dolu tribünler önünde oynanan THY EuroLeague'deki Türk derbisi 3 sayılık atışlarla başladı. Anadolu Efes'te Larkin ve Nwora, Fenerbahçe Beko'da da Mays dış atışlarda isabet sağlarken, sarı-lacivertli ekipte Sertaç Şanlı'nın yakın mesafeden sayısıyla ilk bölüm Anadolu Efes'in 6-5'lik üstünlüğüyle geçildi.

Konuk ekipte Larkin'in etkili oyununa Fenerbahçe Beko takım halinde karşılık verirken lacivert-beyazlılar televizyon molasına 14-13 önde girdi.

Molanın ardından Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın serbest atışları, Hayes-Davis'in de basketiyle 17-14 öne geçti. Ev sahibinde Hayes-Davis, konuk takımda da Larkin ve Poirier atışlarında isabet bulurken, ilk çeyrek 24-24'lük eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Efes, Johnson'un üst üste basketleriyle 5-0'lık seriyle ikinci periyoda başlarken Fenerbahçe Beko, Guduric ve Tarık Biberovic'le rakibine yanıt verdi ve skor 29-29 oldu. Televizyon molasına Anadolu Efes'in 34-32'lik üstünlüğüyle girilirken molanın ardından iki takım da 2 dakika boyunca sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko'da Hall serbest atışta 1 isabet bulurken Guduric'in 3 sayılık basketiyle skor 36-34 oldu, Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic molaya gitti. Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler üretirken, Fenerbahçe Beko'de Pierre son saniye üçlüğüyle takımının soyunma odasına 43-40 önde girmesini sağladı.

İkinci devreye Anadolu Efes, Nwora ve Poirier'nin basketleriyle başladı. Fenerbahçe Beko'da Mays, Hall ve Melli, Anadolu Efes'te ise Larkin'in isabetli atışlarıyla skor 52-52 oldu. İki ekibin de hücumda yaptığı top kayıpları dikkati çekerken, Fenerbahçe Beko savunma ribauntlarında rakibine üstünlük kurdu.

Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes molaya gitti. Molanın ardından Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis üç sayılık atışta isabet sağlarken fark 6 sayıya çıktı ve skor 58-52'ye geldi. İki ekip de karşılıklı sayılar bulurken sarı-lacivertli ekip son hücumda Mays ile bulduğu basketle son periyoda 64-56'lık skorla 8 sayı önde girdi.

Son çeyrekte Fenerbahçe Beko serbest atışlardan sayı bulurken, Anadolu Efes ise Bryant isabetli atış yapan isim oldu. İlk 5 dakikalık bölümde skor 68-60'a geldi ve fark değişmedi. Ev sahibi ekip savunmada etkili görüntüsünü sürdürürken, Guduric'le serbest atışlardan 3 sayı daha üreterek skoru 71-60 yaptı ve farkı çift hanelere çıkardı.

Sarı-lacivertli ekip bu çeyrekte serbest atış dışında ilk basketini Tarık Biberovic'in 3 sayılık atışıyla buldu. Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'in serbest atışlarda isabet sağlamasıylas skoru 76-62'ye getirdi ve maçtaki en yüksek farka ulaştı.

Son bölümde savunmadaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, dış atışlarda da isabet yüzdesine devam ederken parkeden de 84-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 11. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes de 9. kez kaybetti.