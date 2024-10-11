Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko! Sarı-lacivertliler EuroLeague'de Anadolu Efes'i mağlup etti

THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 2. haftasında İstanbul'da Türk derbisi oynandı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

THY EuroLeague'deki Türk derbisi karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, pota altından etkili olurken, Fenerbahçe Beko ise dış atışlardan 6 isabet buldu. Sarı-lacivertliler, Colson'ın 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 12. dakikada skoru 21-31'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Sarı-lacivertli takım, özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kullandığı atışlarda sayı bulamayan ve oyundan düşen Anadolu Efes karşısında 15. dakikada skoru 23-38'e getirerek farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibi ekip, son bölümde farkı tek hanelere çekmesine rağmen Fenerbahçe, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında dış atışlardan peş peşe basketler bulan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada skoru 37-52'ye getirerek farkı yeniden 15 sayıya yükseltti. Bryant'ın skorer oyunuyla toparlanan Anadolu Efes, 27. dakikada skoru 48-56'ya getirerek farkı 8 sayıya çekti. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 60-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Fenerbahçe, 33. dakikada skoru 54-68'e getirerek farkı yeniden 14 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, Nwora ve Oturu ile skor üreterek farkın artmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler, 36. dakikayı 74-63 üstün geçti. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 39. dakikada 74-74 ile skorda dengeyi sağladı. Kalan bölümde dış atışlardan kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 2. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.

TARIK BIBEROVIC İLE ELIJAH BRYANT DİSKALİFİYE EDİLDİ

Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic ile Elijah Bryant, diskalifiye edildi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Tarık Biberovic, turnike sonucu kaydettiği basketin ardından pota altında yerde kaldı. Aynı esnada Bryant da dengesini kaybederek yere düştü. Ardından ilk olarak Tarık'ın hamlesi üzerine iki oyuncu arasında fiziksel temas yaşandı. Takım arkadaşlarının ve hakemlerin araya girmesi üzerine gerginlik güçlükle önlendi.

Pozisyonu monitörden izleyen maçın hakemleri, Tarık Biberovic ile Elijah Bryant'ı oyundan ihraç etti.

SARUNAS JASIKEVICIUS GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Litvanyalı çalıştırıcı, "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça çok iyi bir mantaliteyle başladık. Savaşçı bir ruh ortaya koyduk. Çok güzel savunma yaptık. Yeni bir takımız. Kazanarak ve kaybederek öğrenmek gerek. Aslında çok güzel bir galibiyet değildi. Bunlardan ders almamız gerekiyor. Pota altında daha iyi olmamız gerekiyor. Bu galibiyette 3 sayılık atışlar bize çok yardımcı oldu." dedi.

Jasikevicius, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Scottie Wilbekin'in yerine transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin bir soruyu esprili bir şekilde yanıtlayarak, "LeBron James ile ilgileniyoruz. Los Angeles Lakers'la kontratı olduğundan dolayı gelemeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

MIJATOVIC, "DERS ÇIKARMALIYIZ" DEDİ

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic de karşılaşmanın arından açıklama yaptı. Mijatovic, bu yenilgiden dersler çıkarmaları ve aynı hataları tekrar yapmamaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşmada iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı. Çok iyi bir karakter ortaya koyduk. En iyi günümüzde değildik. Şut performansımız iyi değildi. Son 2 dakikaya kadar maç iki tarafa da gidebilirdi. Galibiyet şansımız vardı. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Aynı hataları tekrarlamamalıyız. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.