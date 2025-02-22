Türk futbolunun ilk amigosu Orhan Erpek hayatını kaybetti

Kulüp, Erpek için yayınladığı mesajda, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden biri, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Orhan Erpek, evinde hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.”

AMİGO ORHAN KİMDİR?

Orhan Erpek, Türk futbol tarihine ilk amigo olarak adını yazdırmış bir isimdir. 1965 yılında Eskişehirspor'un kurulduğu günden itibaren amigoluk yapmaya başlamış ve aynı zamanda DSİ’de memur olarak hayatını sürdürmüştür.