Türk güreşinin dünya şampiyonalarında 200. madalyası

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kg'da mücadele eden Feyzullah Aktürk, Gürcistan'dan Miriani Maisuradze'yi 5-3 yenerek bronz madalya kazandı. Şampiyonada bugün Türk güreşinin 200. madalyasına ulaşıldı.

Türk güreşinin dünya şampiyonalarında 200. madalyası
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Gürcü rakibi Miriani Maisuradze ile karşılaştı. Feyzullah, rakibini 5-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

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TÜRK GÜREŞİNİN DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA 200. MADALYASI

Türk güreşinin dünya şampiyonalarında 200. madalyası - Resim : 2
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Dünya Şampiyonaları tarihinde 200. madalyanın Feyzullah Aktürk’ten geldiği belirtildi. TGF'nin 100. yılını kutladıkları hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde ilk madalyamızı 1950 yılında almıştık. Aradan geçen 73 yılda güreşçilerimiz bir çok başarıya imza atarak altınları topladı. Bu yıl Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan Dünya Güneş Şampiyonası’na gelirken 198 madalyamız vardı. Önce Taha Akgül bronz madalya kazanarak 199. madalyamızı alırken ardından da Feyzullah Aktürk de bronz madalya kazanarak 200. madalyamızı hanemize yazdırmış oldu. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 100. yılının kutlandığı bu yıl, 200. madalyamızı almamıza da imkan tanıdı. Türk’ün dünya sporundaki sancağı olan Güreş Federasyonumuzun 100. yılı kutlu olsun."

 Türk güreşinin dünya şampiyonalarında 200. madalyası - Resim : 3

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