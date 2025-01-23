Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Asterix Avo’yu 3-0 yenerek Dörtlü Final’e yükseldi

İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan CEV Kupası play-off turu rövanş maçında, Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın Asterix Avo ekibini 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Türk Hava Yolları, CEV Kupası’nda adını Dörtlü Final’e yazdırdı.

Türk Hava Yolları, rakibi Asterix Avo’yu setlerde 25-19, 25-23 ve 25-17’lik skorlarla geçerek rakibine fırsat tanımadı. Maçın süresi 70 dakika sürdü ve Türk Hava Yolları’nın üstün oyunuyla tamamlandı. Setlerin sırasıyla 22, 27 ve 21 dakikada sona erdiği maçta, ev sahibi takımın oyuncuları gösterdikleri performansla büyük alkış aldı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı’nda, Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Vasilantonaki, Bergmann ve Büşra Kılıçlı gibi isimler, takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Ayrıca, Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz gibi oyuncular da maçta görev alarak takımın başarısına katkı sağladı.

ASTERIX AVO'NUN MÜCADELESİ YETERSİZ KALDI

Belçika temsilcisi Asterix Avo, Türk Hava Yolları karşısında mücadeleci bir oyun sergilese de, rakibinin üstün performansına karşılık veremediler. Vos, Korevaar, Van Sas, Stragier gibi oyuncuların gayretleri yeterli olmayarak, Türk temsilcisinin üstünlüğü karşısında 3-0’lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldılar.

Türk Hava Yolları, CEV Kupası’ndaki ilk karşılaşmayı da deplasmanda 3-0’lık net bir skorla kazanmıştı. Rövanş maçında da aynı sonuçla galip gelerek, adını Dörtlü Final’e yazdırmayı başardı.