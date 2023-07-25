Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlayacağı tarih belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıların ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezona ilişkin alınan kararlar belirlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlayacağı tarih belli oldu!
Süleyman Daban Süleyman Daban
Son Güncelleme:

8 takımın mücadele edeceği ligde 2023-2024 sezonu, tek grupta çift devreli olarak oynanacak. Sezon sonunda 15, 16, 17 ve 18. sırada yer alan takımlar, küme düşecek.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7 yabancı futbolcu aynı anda sahada olabilecek. Üç yabancı ise yedek kulübesinde bulunabilecek.

Kadın futbolcuların transferlerinde uygulanan bedeller, 2022-2023 sezonu statüsündeki ile aynı tutarlarda olacak şekilde uygulanacak. Ayrıca 01.01.2008 ve sonrası doğum tarihine sahip futbolcular ligde yer alabilecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 27 Ağustos'ta başlayacak.

Beşiktaş Rodriguez’i kadrosuna kattıBeşiktaş Rodriguez’i kadrosuna kattıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # turkcell # kadın futbol # Turkcell Kadın Futbol Ligi
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Şok etkisi yaratacak futbolcu diyeti!
2 Lozan Anlaşması bitti mi?
3 Canan Karatay’dan kalbi temizleyen lezzet önerisi!
4 Vaka sayısı arttı: Grip belirtileriyle benzer ilerliyor!
5 25 Temmuz Resmi Gazete kararları