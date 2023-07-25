Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlayacağı tarih belli oldu!

8 takımın mücadele edeceği ligde 2023-2024 sezonu, tek grupta çift devreli olarak oynanacak. Sezon sonunda 15, 16, 17 ve 18. sırada yer alan takımlar, küme düşecek.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7 yabancı futbolcu aynı anda sahada olabilecek. Üç yabancı ise yedek kulübesinde bulunabilecek.

Kadın futbolcuların transferlerinde uygulanan bedeller, 2022-2023 sezonu statüsündeki ile aynı tutarlarda olacak şekilde uygulanacak. Ayrıca 01.01.2008 ve sonrası doğum tarihine sahip futbolcular ligde yer alabilecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 27 Ağustos'ta başlayacak.