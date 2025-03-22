Türkiye atletizmde iddialı! Ersu Şaşma’dan büyük mücadele!
Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Ersu Şaşma, sırıkla atlamada dünya altıncısı olmayı başardı. Milli atlet, 5.80 metrelik atlayışıyla finişi altıncı sırada tamamladı.
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Dünyanın en iyi atletlerinin yarıştığı Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda sırıkla atlama finalinde boy gösteren Ersu Şaşma, 5.80 metre atlayarak altıncı sırada yer aldı.
Organizasyonda 60 metre engelli yarışında Türkiye’yi temsil eden Mikdat Sevler ise sabah seansında yarı finale yükselmeyi başardı. Ancak, yarı finalde 7.81’lik derecesiyle finale çıkma şansı elde edemeyen milli sporcu, şampiyonayı genel klasmanda 17. sırada tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı