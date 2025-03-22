Çorum'da kan donduran cinayet: Eşinin ablasını öldürüp altınlarını çaldı!

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde 13 Mart akşamı meydana gelen olayda, 76 yaşındaki Hatice Kış, evinde 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü ve ardından cesedi ateşe verildi.

Olay, Kış'ın eşi Eşref Kış’ın teravih namazından döndüğünde eşinin yanmış bedeniyle karşılaşmasıyla ortaya çıktı. Eşinin hareketsiz yattığını gören Kış, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİ KIZ KARDEŞİNİN DİNİ NİKAHLI EŞİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, Hatice Kış'ın vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu ve cesedin delilleri yok etmek amacıyla ateşe verildiği belirlendi.

Şüpheli olarak Kış’ın kız kardeşinin dini nikahlı eşi Murat Arıkan gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Arıkan, cinayeti işlediğini kabul etti.

ALTINLARI ÇALIP GÖMEREK SAKLAMIŞ

Cinayet soruşturması kapsamında yapılan araştırmalarda, şüphelinin Kış’ın kolundaki 3 altın bileziği ve birkaç gün önce ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını çalarak olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri, Arıkan’ın çaldığı altınları gömdüğü yeri tespit ederek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Kargı Adliyesi’ne sevk edilen Murat Arıkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.