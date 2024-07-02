Türkiye Avusturya maçı canlı izle! Türkiye Avusturya EURO 2024 son 16 turu TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024'ün son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan 24 takımdan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçiliyor.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda Avusturya ve Fransa, E Grubu'nda Romanya ve Belçika; F Grubu'nda ise Portekiz ve Türkiye ilk 2 sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

En iyi 4 grup üçüncüsü olmayı başaran Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya da son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• İsviçre-İtalya

• Almanya-Danimarka

• İngiltere-Slovakya

• İspanya-Gürcistan

• Fransa-Belçika

• Portekiz-Slovenya

• Romanya-Hollanda

• Avusturya-Türkiye

AVUSTURYA İLE TÜRKİYE SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile Türkiye karşılaşacak. Karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak. Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve Romanya-Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti. 10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

AVUSTURYA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Avusturya, EURO 2024'te, Fransa, Hollanda ve Polonya ile birlikte D Grubu'nda mücadele etti. Avusturya, grubunu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Avusturya, grupta oynadığı ilk maçta Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Avusturya, gruptaki ikinci maçında Polonya'yı 3-1, üçüncü maçında ise Hollanda'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Avusturya'da gruptaki son maçta ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

TÜRKİYE SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Türkiye; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla kaybetti. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise Çekya'yı 2-1 yenmeyi başardı ve grubu 6 puanla tamamladı.

Türkiye'de kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, yarınki maçta forma giyemeyecek. Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ise ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! AVUSTURYA-TÜRKİYE TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler Avusturya ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2024 son 16 turu mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Avusturya-Türkiye maçı hangi kanalda? Avusturya-Türkiye maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 22.00'de başlayacak ve Leipzig Stadyumu'nda oynanacak Avusturya-Türkiye maçı TRT 1'den yayınlanacak.

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