Türkiye Badminton Federasyonunun seçimli olağanüstü genel kurulu, Ankara'da yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Badminton Federasyonunun seçimli olağanüstü genel kurulu, Ankara'da yapılacak
Türkiye Badminton Federasyonunun seçimli olağanüstü genel kurulu, Ankara'da yapılacak
Son Güncelleme:

Türkiye Badminton Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONUNUN SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU, ANKARA'DA YAPILACAK

Federasyondan yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 9 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da Ankara'da daha sonra duyurulacak salonda başlayacak.

Türkiye Badminton Federasyonunun seçimli olağanüstü genel kurulu, Ankara'da yapılacak - Resim : 1

Bu tarihte yapılacak genel kurul için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 10 Eylül Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?
29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?
Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı sürüyor!
Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı sürüyor!
Öne Çıkanlar "CHP, Deva ve Gelecek'i sildi!" - Başkent Kulisi - Ulusal Kanal "CHP, Deva ve Gelecek'i sildi!" - Başkent Kulisi - Ulusal Kanal Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha'ya Alman devi talip oldu Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha'ya Alman devi talip oldu