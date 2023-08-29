Türkiye Badminton Federasyonunun seçimli olağanüstü genel kurulu, Ankara'da yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONUNUN SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU, ANKARA'DA YAPILACAK

Federasyondan yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 9 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da Ankara'da daha sonra duyurulacak salonda başlayacak.

Bu tarihte yapılacak genel kurul için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 10 Eylül Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.