Türkiye Çekya maçı canlı izle! Türkiye Çekya EURO 2024 TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 24 takımın mücadele ettiği EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan takımlardan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda ise Avusturya ve Fransa ilk 2 sırayı alarak şu ana kadar adını son 16 turuna yazdırması kesinleşen takımlar oldu.

Türkiye'nin yer aldığı F Grubu'nda 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Portekiz de son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

En iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyen Hollanda ve Slovenya da adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

TÜRKİYE İLE ÇEKYA 12. KEZ KARŞILAŞIYOR

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te üçüncü maçını yapacağı Çekya ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı.

Bu maçlarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

TÜRKİYE GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Türkiye gruptan 2. sırada çıkması halinde son 16 turunda Avusturya ile eşleşecek.

Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Doudera, Soucek, Provod, Hlozek, Barak, Chytil

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE! TÜRKİYE-ÇEKYA TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler Türkiye ile Çekya arasında oynanacak mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Türkiye-Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye-Çekya maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 22.00'de başlayacak ve Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak Türkiye-Çekya maçı TRT 1'den yayınlanacak.

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