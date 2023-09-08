Türkiye-Ermenistan maçı ilk 11'i belli oldu!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda liderliğini sürdürmek için Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan milli takımımızın ilk 11'i belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
8 Eylül Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Türkiye - Ermenistan müsabakası TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İLK 11'ler
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Orkun, Kerem, Hakan, Barış Alper, İsmail, Cengiz, Cenk
Ermenistan: Chancharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan
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