Türkiye Ermenistan maçının hakemi belli oldu! İşte karşılaşmada düdük çalacak isim
Türkiye ile Ermenistan arasında 8 Eylül Cuma günü oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato görev yapacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri kapsamında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde D Grubu'nda topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye'nin, Ermenistan'ı Eskişehir'de ağırlayacağı mücadelenin hakemi ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi.
KARŞILAŞMAYA İTALYAN HAKEM
UEFA, Türkiye - Ermenistan karşılaşması için İtalyan hakem Daniele Orsato'yu görevlendirdi.
Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.
Eskişehir Yeni Stadı'ndaki mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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