Türkiye Eskişehir'de 32 bin Türk Bayrağıyla sahaya tek yürek çıkacak!

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yarın oynanacak Türkiye-Ermenistan karşılaşmasında taraftarlar, 32 bin Türk Bayrağı'yla Milli Takım'a destek verecek.

Türkiye Eskişehir'de 32 bin Türk Bayrağıyla sahaya tek yürek çıkacak!
Türkiye, Eskişehir'de 32 bin Türk Bayrağıyla sahaya tek yürek çıkacak
Editör: Süleyman Daban
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A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yarın Ermenistan'ı ağırlayacak. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçta ellerinde 32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduracak olan taraftarlar, göğsünde gururla Ay-yıldızlı armayı taşıyan 'Bizim Çocuklara' yine destek verecek. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel hazırladığımız koreografimizle, dev Türk Bayrağımızla yarın Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız. Tribünlerde tam bir bayram havası estirip fair play içinde yine milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğiz. Haydi Türkiye, hep birlikte el ele zafere.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # türkiye # türk bayrağı
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