Icardi'nin sakatlık durumu belli oldu!

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarına Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'in durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Gaziantep FK karşılaşmasında ayağına darbe alan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığının olmadığını söyleyen İnce, şu sözleri söyledi:

- Icardi'nin çok ciddi bir sakatlığı yok. Son maçta ayağına anormal bir darbe aldı. Ayak bileğinde bir şişlik var. Oyuncunun faydasına olacak program uygulanıyor. Gelecek hafta takımla antrenmana çıkacak. Sergio son idmanda kalçasına ters hareketten sonra takılma hissi oluşmuştu. Onu da toparlayıp salı günü takımla beraber başlatacağız.

SAMSUNSPOR MAÇINDAN ÖNCE ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in geldiğinde takım idmanı için hazır olmadığını aktaran İnce, şu ifadeleri kullandı:

- Uzunca bir süre istenen randımanda idman yapmadığı için onu takım idmanını kaldırabilir, sakatlanmaz hale getirmemiz lazım. O yüzden çalışıyoruz. Onun da önümüzdeki salı yada çarşamba takımla çalışmaya başlamasını ön görüyoruz.

Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın durumu için ise, şu ifadeleri kullandı: