Türkiye, İzlanda'yı devirdi! A Milli Takım'dan 3-1'lik galibiyet

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzmir'de İzlanda'yı ağırladı. A Milli Takım, rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye, İzlanda'yı devirdi! A Milli Takım'dan 3-1'lik galibiyet
Yayınlanma:

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı konuk etti.

Müsabakanın 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Türkiye, 37. dakikada Victor Palsson'un golüne engel olamadı. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 52. ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 2 gol daha bulan ay-yıldızlılar müsabakayı 3-1 kazandı.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda'yı 3-1 yenmeyi başaran ay-yıldızlılar, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

Türkiye, İzlanda'yı devirdi! A Milli Takım'dan 3-1'lik galibiyet - Resim : 1

İzlanda ile 14. kez karşılaşan milli takım rakibine karşı galibiyet sayısını da 3'e çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'ya karşı 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Türkiye, rakibine karşı 3. galibiyetini yine Türkiye'de elde etti. İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazanmıştı.

9 EYLÜL TARİHİNDE İLK GALİBİYET

Türkiye, 9 Eylül'e denk gelen günlerde oynadığı 5. müsabakada ilk galibiyetini aldı.

İzlanda ile 1981 ve 2014'teki 2 maçı da 9 Eylül günü kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da da Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

KEREM MİLLİ FORMAYLA 9. GOLÜNÜ ATTI

Gürcistan, Letonya, Ermenistan, Karadağ, Cebelitarık ve Norveç maçlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında ay-yıldızlı formayla 9. golüne ulaştı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun golü Vincenzo Montella döneminde ay-yıldızlı ekibin attığı en hızlı 2. gol oldu.

Türkiye, İzlanda'yı devirdi! A Milli Takım'dan 3-1'lik galibiyet - Resim : 2

Galatasaray formasıyla ilk hat-trickini 17 Nisan 2021'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı yapan Kerem Aktürkoğlu, aynı statta İzlanda karşısında da 3 gol attı.

Milli futbolcu kariyerinde 4. hat-trickini yaptı.

ASİSTLER UMUT, EREN VE ARDA'DAN

Vincenzo Montella döneminde ilk 11'de ilk kez şans bulan Umut Nayir ve Eren Elmalı müsabakayı birer asistle tamamladı.

Arda Güler de son golün asistini yaptı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun filelere gönderdiği topta gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. VAR incelemesi sırasında skorbordta bir süre gol yazılsa da VAR kararı ofsayt yönünde oldu.

Türkiye, İzlanda'yı devirdi! A Milli Takım'dan 3-1'lik galibiyet - Resim : 3

İkinci yarı başlamadan önce iki çocuk taraftar sahaya girerek Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına kadar gitti. Çocuklardan biri Abdülkerim ile fotoğraf çektirirken iki taraftar da saha dışına çıkarıldı.

Müsabakanın ardından tribünleri dolaşan ay-yıldızlı futbolcular, galibiyet coşkusunu taraftarlarla paylaştı. Daha sonra orta sahada toplanan millilerden Kerem Aktürkoğlu, taraftarlara üçlü çektirdi.

Apple, iPhone 16'yı tanıttı! İşte yeni modellerin Türkiye fiyatlarıApple, iPhone 16'yı tanıttı! İşte yeni modellerin Türkiye fiyatlarıBilim ve Teknoloji

Kaynak: Anadolu Ajansı

türkiye İzlanda UEFA Uluslar Ligi Kerem Aktürkoğlu
Günün Manşetleri
Türkiye, İzlanda'yı devirdi
"Bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"
"Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız"
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler 40 bini geçti
Narin Güran cinayetinin itirafçısının tam ifadesi ortaya çıktı!
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İlk itiraf geldi
21 terör hedefi imha edildi
Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması
Çok Okunanlar
Türkiye, İzlanda'yı devirdi Türkiye, İzlanda'yı devirdi
İlk ders zili törenlerle çaldı İlk ders zili törenlerle çaldı
İşçiler fabrika yolunu kapattı, polis işçilere müdahale etti İşçiler fabrika yolunu kapattı, polis işçilere müdahale etti
Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama
İlk itiraf geldi İlk itiraf geldi