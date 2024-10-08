Türkiye Karadağ Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi macerası sürüyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan Türkiye, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ediyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Türkiye, ikinci maçında ise İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Türkiye, grupta 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Karadağ ise UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı ilk mücadelede İzlanda'ya deplasmanda 2-0 kaybetmişti. Gruptaki ikinci maçında Galler'i ağırlayan Karadağ, bu maçtan da 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Henüz puanı bulunmayan Karadağ grupta son sırada yer alıyor.

Liglere verilen milli arada Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Samsun'da İzlanda'yı ağırlayacak.

ADAY KADRODA HANGİ FUTBOLCULAR YER ALIYOR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, maçların 27 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Almanya'nın Stuttgart ekibinde forma giyen Atakan Karazor, ilk kez aday kadroya davet edildi. A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Aday kadroya davet edilen Mert Günok ve İsmail Yüksek, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, aday kadroya davet edildi. Berke Özer de ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilmiş oldu.

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (ikas Eyüpspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile yapacağı maçı İtalya'dan Daniele Chiffi yönetecek.

Samsun'daki Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabakada Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Futbolseverler karşılaşmanın hangi gün saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü oynanacak. Samsun'daki Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye-Karadağ maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maçlarının yayın haklarını satın almıştı. Türkiye'nin maçları TV 8, TV8,5 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.