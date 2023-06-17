Türkiye Kick Boks Şampiyonası adresi belli oldu!

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 6-13 Temmuz tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası adresi belli oldu!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Büyük, genç, yıldız ve minikler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, e-devlet üzerinden 4 Temmuz'a kadar kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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