Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi siyah beyazlılar 3-2'lik skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+3 Ghezzal ve 54'te Salih Uçan ve uzatma dakikalarında Al Musrati kaydetti. Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada Onuachu ve 89. dakikada Pepe'den geldi.

11. KEZ KAZANDI

Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekib bu şampiyonlukla 11. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

BEŞİKTAŞ AVRUPA VİZESİNİ KAPTI

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı kazanmayı başararak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.